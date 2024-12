Jovem é preso por agressão e tortura psicológica contra a companheira em Ribas

Homem, de 22 anos, foi preso em flagrante por agressão física e psicológica contra sua companheira na cidade de Ribas do Rio Pardo. A prisão aconteceu durante a manhã desta terça-feira (10).

Conforme as informações da Polícia Civil, o casal está junto há 1 ano e 6 meses, vivendo um relacionamento conturbado. Após mais uma briga, onde o homem desferiu tapas, socos e puxões de cabelo na vítima, além de insultá-la com ofensas verbais e quebrar seu celular, a mulher resolveu procurar por ajuda.

Após denunciar o que estava vivendo, as equipes policiais realizaram diligências pela cidade, até que conseguiram capturar o autor no bairro Santo André. A vítima está sob proteção e as autoridades seguem investigando o ocorrido.

A ação foi realizada no âmbito da Operação Aurora que visa reforçar a “cultura de tolerância zero” no enfrentamento a violência doméstica.

