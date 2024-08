Jovem é preso por dar tapas e chutes na mãe em Batayporã

Jovem, de 22 anos, foi preso por bater na mãe, de 37 anos, durante a tarde de domingo (18), na cidade de Batayporã.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica. A vítima detalhou aos militares que estava em casa, quando o filho chegou, com um amigo de 19 anos, completamente embriagados.

Na ocasião, o jovem deu chutes nas pernas e tapas no rosto da mãe. Por estar descontrolado, as equipes precisaram fazer a imobilização do rapaz.

Porém, durante a ação policial, o amigo do jovem interviu na situação e desobedeceu às ordens da equipe. Por conta disso, ele acabou sendo preso por resistência.

Diante da situação, todas as partes foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também