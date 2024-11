Jovem leva apalpada nas nádegas ao sair de sorveteria em Dourados

Uma jovem, de 23 anos, teve a nádega apalpada por um adolescente durante a tarde de terça-feira (19), ao sair de uma sorveteria localizada na Rua Weimar Gonçalves Torres com a Rua Firmino Vieira de Matos, na região central de Dourados.

Conforme as informações policiais, a vítima estava com as mãos ocupadas quando saiu da sorveteria e foi para o carro. Ao colocar o sorvete no teto do automóvel para pegar a chave, um adolescente apalpou sua nádega e saiu correndo.

Ela chegou a correr atrás do menor, mas não conseguiu alcança-lo. Um amigo dele, que acabou ficando para trás foi repreendido pela mulher, mas ele também saiu correndo.

Diante da situação, ela procurou a delegacia para registrar o caso de importunação sexual, informando ainda que a região possui câmeras de segurança que podem ajudar a identificar o autor.

