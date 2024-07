Jovem morre após bater moto em caminhão parado na região do Monte Castelo

Um rapaz de 27 anos, identificado apenas como João Victor, morreu na Santa Casa, após um grave acidente na noite de ontem (13), na região do Monte Castelo.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o jovem pilotava a moto pela rua Anita Garibaldi quando colidiu com um caminhão parado.

Não há informações sobre o que teria ocasionado a colisão. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), dando entrada na Santa Casa por volta das 20h58 em estado gravíssimo e acabou não resistindo, tendo o óbito confirmado às 1h22 deste domingo.

Um exame de corpo de delito será feito para apurar a causa da morte.

