Jovem morre após carro capotar na MS-379, entre Amambai e Laguna Carapã

O jovem Rafael Rafaeli, de 23 anos, morreu após sofrer um grave acidente de trânsito durante a noite de quinta-feira (19), na MS-379, entre Amambai e Laguna Carapã.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o rapaz era motorista de um Chevrolet Vectra, e viajava junto com mais dois amigos, de 21 e 26 anos.

Por motivos ainda não identificados, o carro em que o trio estava acabou capotando devido a alta velocidade. Os rapazes chegaram a ser socorridos, sendo um encaminhado para o Hospital de Laguna Carapã e o outro para o Hospital de Amambai.

Rafael no entanto, acabou tendo ferimentos mais graves e morreu ainda no local do acidente. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

