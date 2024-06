Jovem quase é morto com tiro na cabeça durante tentativa de assassinato no Monte Castelo

Um jovem, de 19 anos, foi alvo de uma tentativa de homicídio ao atender o portão de casa durante a noite de quinta-feira (13), no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em casa quando por volta das 20h10 da noite ouviu a campainha de casa tocar. Ao ir até o portão e abri-lo, o jovem escutou um disparo de arma de fogo sendo efetuado. Por sorte, o tiro pegou no portão de acesso do imóvel, próximo a cabeça do rapaz.

Ele chegou a ouvir ainda um barulho de arma falhando. O tio da namorada da vítima, ao ouvir o que estava acontecendo, saiu da casa para olhar e viu o passageiro de uma Ecosport efetuando um disparo para cima de dentro do carro, saindo em seguindo.

A Polícia Militar foi acionada, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso. Quando questionado sobre possíveis desafetos, o rapaz disse não possuir inimigos e desconhecer a motivação do crime.

Diante da situação, enquanto fazia diligências sobre o caso, equipes da DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), encontraram um carro parecido com a descrição dada pela vítima, estacionado na Rua Barra Funda, região da Vila Danúbio Azul, abandonado e carbonizado.

Os policiais acreditam que o veículo seria o que foi utilizado durante a tentativa de homicídio. O carro foi recolhido e entregue no pátio da DHPP.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, e segue sendo investigado.

