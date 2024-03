MÃ£e encontra o filho morto dentro de casa na Vila Neusa, em Campo Grande

Marcos Barros Greff, de 21 anos, foi encontrado morto pela mãe durante a tarde de quinta-feira (21), na casa onde morava na Vila Neusa, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço indicado pela genitora da vítima. Logo na sequência, a Polícia Civil e a Perícia Técnica também foram acionadas para ir até o imóvel.

Para os policiais, ela contou que a última vez que falou com o filho foi na madrugada de quinta, por volta das 2h30 da manhã. Porém, durante todo o dia, ela não teve contado com Marcos. Preocupada, ela foi até a casa do jovem.

Ao chegar, ela encontrou tudo fechado e a moto dele estacionada na garagem. Para entrar no imóvel, foi preciso acionar um chaveiro. Depois de arrombar a porta e finalmente entrar, ela encontrou o rapaz deitado na cama de um dos quartos.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi até o local, mas apenas pode constatar o óbito da vítima.

O caso foi então registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

