Marido que matou idosa desenvolveu ciúme possessivo nos últimos meses na Capital

Durante a entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (14), a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) trouxe detalhes extras sobre a investigação do feminicídio de Jussara Gimenes Pereira dos Santos, de 60 anos, em Campo Grande. Ela foi morta com um tiro disparado pelo próprio marido, Francisco, de 54 anos.

Informações repassadas pelas delegadas Elaine Benicasa e Analu Lacerda, apontam que uma testemunha apresentou materiais importantes que demonstram que Alfredo adotou uma postura totalmente contrária que tinha, desenvolvendo um ciúme obsessivo pela esposa.

Diagnosticado com Mal de Parkinson, a doença também teria se agravado ao longo dos anos e uma das hipóteses levantadas pela polícia na investigação, é que o marido não queria que a esposa se relacionasse com ninguém, nem enquanto ele estivesse numa condição desfavorável de saúde ou quando morresse.

A vítima foi baleada enquanto estava numa picape ao lado do marido. Para abafar o som do disparo, ele utilizou um travesseiro. Ambos foram encontrados um dia depois por policiais da DERF (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) no Conjunto José Abrão.

Alfredo chegou a alegar que o tiro foi acidental, colocando ainda a fala na boca da esposa - porém, ela chegou inconsciente na Santa Casa, devido à demora para ela ser socorrida, já que o marido ficou rodando por vários quilômetros com ela ferida.

Imagens de câmera da rodovia por onde ele conduzia o veículo, flagraram Jussara ferida e deitada no banco da frente. O suspeito foi preso no dia 30 de setembro.

