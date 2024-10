Suspeito de matar a esposa com tiro em carro é preso em Campo Grande

O homem, de 54 anos, principal suspeito de atirar e matar a própria esposa, Jussara Gimenes Pereira dos Santos, de 60 anos, foi preso durante a segunda-feira (30), em Campo Grande. Ele não havia se apresentado desde o dia em que aconteceu o caso, na noite do dia 26 de setembro.

A mulher chegou a ser socorrida e internada na Santa Casa, mas morreu na sexta-feira, dia 27, por conta do ferimento provocado na região do abdômen. A Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) havia detalhado que desde então estava em diligências.

Segundo soube a reportagem, na linha do tempo do caso, primeiro foi encontrada a arma, um revólver de calibre 38 e um travesseiro com manchas de sangue. Quem recolheu os objetos foi a DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos) no bairro José Abrão.

Já o veículo em que o suspeito estava foi localizado ainda na noite domingo (29), abandonado no Parque Residencial dos Girassóis. Conforme a Deam, o suspeito se apresentou na delegacia, porém, contra ele já havia um mandado de prisão preventiva.

"Confirmamos a prisão do autor do último feminicídio, que vitimou Jussara Pereira. A prisão foi efetuada na data de ontem quando o suspeito se apresentou nessa delegacia e a DEAM então cumpriu o mandado de prisão preventiva que havíamos solicitado logo após o cometimento do delito", afirmou a delegada Elaine Benicasa.

