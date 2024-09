Mulher é baleada e arma é encontrada na Avenida Euler de Azevedo, em Campo Grande

Uma mulher, de 60 anos, foi baleada pelo companheiro durante a manhã desta sexta-feira (27), na Avenida Euler de Azevedo, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, uma equipa da DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos) estava fazendo diligências no bairro José Abrão, quando foram abordados por um morador. Ele contou que nas proximidades, na Avenida Euler de Azevedo, havia encontrado uma arma.

Ao chegar no local indicado, os policiais encontraram um travesseiro branco com marcas de sangue e, ao pegá-lo, localizaram um revólver calibre 38. Os policiais então informaram a autoridade policial plantonista na Especializada que, por sua vez, fez contato com o CIOPS, visando tomar conhecimento de eventual chamada de disparo de arma de fogo, ou homicídio/feminicídio ocorrido em Campo Grande.

A investigadora do CIOPS informou que uma mulher, de 60 anos, teria dado entrada na Santa Casa de Campo Grande com ferimento no abdômen, ocasionado por projétil de arma de fogo, porém sem mais informações.

Em seguida a autoridade policial, em contato com a delegada responsável pelo setor de feminicídios da DEAM, informou sobre a localização e apreensão da arma de fogo e demais objetos de interesse à investigação que corre por aquela Especializada, para apuração do caso.

A arma, o travesseiro com manchas de sangue e a munição foram remetidas à DEAM, para as providências necessárias.

