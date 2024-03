Mauro Cid Ã© preso apÃ³s depor no STF

O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid, voltou para prisão nesta sexta-feira (22), após prestar depoimento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre áudios vazados onde ele critica Alexandre de Moraes e a Polícia Federal (PF).

Após a audiência que durou cerca de 1h30, foi cumprido mandado de prisão preventiva contra Mauro Cid, expedido pelo ministro por descumprimento das medidas cautelares e por obstrução à Justiça.

Os áudios publicados pela revista Veja, mostram Mauro Cid afirmando que os policiais, que o interrogarem, queriam que ele falasse coisas que não aconteceram.

Nos mesmos áudios, Mauro Cid também afirma que Alexandre de Moraes já tem uma sentença pronta. Os materiais teriam sido gravados após o último depoimento dele à PF, em 11 de março.

Ele é considerado uma das principais peças da investigação sobre o possível golpe de Estado liderado por Bolsonaro, integrantes de seu governo e aliados.

