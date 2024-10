Menino de 7 anos morre ao brincar em cachoeira com o pai

Um menino de 7 anos morreu em uma cachoeira, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Segundo os bombeiros, o corpo da criança foi encontrado após 45 minutos de buscas e a uma profundidade de oito metros. O caso aconteceu no último sábado (26).

O estabelecimento onde fica a cachoeira divulgou uma nota de pesar explicando o caso. “Uma criança acompanhada de seu pai foi vítima de afogamento em nossas instalações e estamos consternados com essa perda irreparável”, cita trecho do comunicado da Cachoeira do JK.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO) informou que o corpo foi encontrado com “um trauma que possivelmente o deixou inconsciente e, por isso, teria se afogado”. A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) de Formosa disse que abriu um inquérito policial para investigar o caso, mas sem dar mais detalhes.

À equipe do 19º batalhão dos bombeiros de Formosa, o pai contou que estava com o menino e, em um momento de distração para retirar a camiseta, a criança sumiu na água. Ele acrescentou que tentou mergulhar, mas não conseguiu localizar o filho.

O corpo do menino foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais. A Polícia Civil informou que foi aberto um inquérito para investigar o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também