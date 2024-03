Motociclista morre ao bater moto em carro estacionado em NaviraÃ­

Marcio de Oliveira, de 34 anos, morreu depois de bater a moto que pilotava em um carro, que estava parado no estacionamento da Avenida Mato Grosso, na cidade de Itaquiraí.

Conforme o registro policial, a vítima estava em uma moto com placas do Paraná. Um motorista, que viu a colisão, contou que ele estava trafegando na via quando tentou ultrapassar uma Fiat Toro pelo lado direito.

Antes que ele pudesse finalizar a manobra, acabou colidindo contra um Hyundai Creta que estava estacionado às margens da via. O socorro chegou a ser acionado, levando Marcio para o Hospital São Francisco.

No entanto, a vítima faleceu momentos depois de dar entrada na unidade de saúde. Durante verificação no sistema, as equipes policiais descobriram que o motociclista estava com restrição na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município, como morte a esclarecer e sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

