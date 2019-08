Motociclista morre após cair em curva na avenida Noroeste

Saiba Mais Geral Quatro novas viatura para o Samu são entregues na capital

O motociclista Matheus Clementino de Oliveira, de 20 anos, morreu após perder o controle de direção da motocicleta em que conduzia, colidir contra a guia de meio fio e cair na noite de domingo (25) em Campo Grande .

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu ) esteve no local e prestou os primeiros socorros, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Matheus seguia em uma motocicleta pela avenida Noroeste, quando perdeu o controle da direção em uma curva. O veículo bateu no meio fio e chegou a capotar, e Matheus foi arremessado.

A vítima recebeu o primeiro atendimento, mas morreu dentro da viatura do socorro. O caso foi registrado como morte à esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac ) no Piratininga.

Saiba Mais Geral Quatro novas viatura para o Samu são entregues na capital

Deixe seu Comentário

Leia Também