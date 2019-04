Marquinhos entrega três viaturas para o Samu

O prefeito Marquinhos Trad entregou nesta terça-feira (30), três novas viaturas para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Campo Grande.

Durante a solenidade nesta manhã, Marquinhos ressaltou que é obrigação do gestor oferecer a cidade ambulâncias como as entregues. No fim do ano passado, a prefeitura já havia entregue quatro novas viaturas ao Samu para substituir as mais antigas. “Hoje estamos disponibilizando à população viaturas com equipamentos de ponta que, desde 2012, não eram colocados em funcionamento na nossa cidade”, pontuou.

As viaturas foram doadas pelo Ministério da Saúde, por meio de convênio com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), e proporcionam melhoria nas condições e segurança para pacientes e servidores, além de maior agilidade na cobertura dos atendimentos.

Atualmente, a frota do serviço é composta por três viaturas avançadas, dez básicas, duas motolâncias, além de uma Viatura de Intervenção Rápida (VIR), todas em operação.

Deixe seu Comentário

Leia Também