Marquinhos recebe “prefeito empreendedor” e elogia equipe

Durante a entrega do título na manhã desta quarta-feira (24), o prefeito da capital agradeceu o reconhecimento e destacou que o prêmio não é só dele, e sim de toda a sua equipe, já que acredita que “ninguém faz nada sozinho”.

A prefeitura de Campo Grande ganhou em 1º lugar o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, com o projeto “Campo Grande Produtiva Para Viver e Ser Feliz”, na categoria Inclusão Produtiva e Apoio ao Microempreendedor Individual (MEI). A premiação foi entregue na manhã desta quarta-feira (24) ao prefeito Marquinhos Trad, na sede do Sebrae da Capital.

O projeto destaca o trabalho feito pela gestão municipal para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios no Município de Campo Grande. “E eu e a Adriane temos conduzido essa cidade com base na boa semente, porque a boa semente traz vários frutos e fizemos o trabalho da semeadura em equipe, com a Câmara Municipal, a minha equipe de secretariado e fica o meu agradecimento a todos aqueles que redigiram esse projeto com responsabilidade e eficiência, comprometidos com aqueles que querem o desenvolvimento da nossa cidade”, declarou o prefeito.

Marquinhos aproveitou a oportunidade para destacar a busca pela valorização dos microempreendedores, especialmente os rurais, que tem sido fundamental para a gestão, no fornecimento de alimentos do campo. “Só em 2017 a administração de Campo Grande comprou 4 milhões de reais dos pequenos agricultores da nossa cidade que estavam desvalorizados, beneficiando a renda das famílias que não tinham

Há sete anos, a prefeitura de Campo Grande não era finalista do prêmio.

Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

Trata-se de um programa de reconhecimento aos prefeitos e administradores regionais que implantaram projetos com resultados comprovados com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios do município.

Serão premiados gestores que tenham implantado projetos com resultados comprovados de estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento de pequenos negócios e à modernização da gestão pública.

O Prêmio é dividido em etapas estadual e a nacional.

