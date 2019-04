Prefeitos de MS serão premiados em evento

O Sebrae-MS realiza na próxima quarta-feira (24), a cerimônia de premiação estadual da décima edição do "Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor". A iniciativa é um reconhecimento aos gestores públicos que implementaram projetos para promover o desenvolvimento dos pequenos negócios e a modernização da gestão pública. O evento acontece às 10h, no hall de sua sede em Campo Grande, na avenida Mato Grosso 1661.

“O prêmio reconhece projetos que fomentam o desenvolvimento econômico sustentável do município, por meio da criação de um ambiente legal para os pequenos negócios da cidade e do campo, e da disseminação da cultura empreendedora à sociedade”, afirma Julio Cesar da Silva, analista técnico da instituição e gestor do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor no estado.

Nesta etapa estadual, 22 municípios inscreveram seus projetos nas seguintes categorias: Compras Governamentais de Pequenos Negócios; Desburocratização e Implementação da Redesimples; Empreendedorismo na Escola; Inclusão Produtiva e Apoio ao MEI; Inovação e Sustentabilidade; Pequenos Negócios no Campo; e Políticas Públicas para Desenvolvimento Pequenos Negócios.

São finalistas 14 projetos de 11 municípios, que estarão presentes na ocasião: Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Costa Rica, Figueirão, Juti, Maracaju, Naviraí, Ribas do Rio Pardo, São Gabriel do Oeste e Terenos.

Os ganhadores participam automaticamente da etapa nacional, que terá sua premiação no dia 5 de junho em Brasília-DF.

