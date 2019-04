Comerciantes da Bandeirantes se reúnem com prefeito e deputado

Um grupo de comerciantes de estabelecimentos na avenida Bandeirantes, estiveram na prefeitura de Campo Grande, em reunião com o prefeito Marquinhos Trad e com o deputado Coronel David. O encontro foi realizado na quarta-feira (17), e articulado pelo parlamentar.

Um diálogo foi estabelecido entre as partes para tratar sobre o início das obras no local, assunto que preocupa alguns empresários da região.

O projeto de recapeamento da avenida Bandeirantes abrange também drenagem, sinalização (placas, semáforos e faixas), sete estações de pré-embarque e corredor do transporte coletivo. Apesar de ser benéfico e aguardado há anos pelos moradores da região, alguns lojistas reclamaram no lançamento dos serviços, pelos possíveis transtornos típicos de obras na pista.

Na reunião, representantes de mais de 250 comerciantes agradeceram o apoio do deputado e falaram que muitos temem pela falência dos estabelecimentos, caso as obras demorem a ser concluídas. Eles também solicitaram estacionamentos laterais, melhoria das calçadas, meio fio e pontos de ônibus.

O prefeito Marquinhos Trad fará uma viagem à Brasília no próximo dia 23 para tratar sobre as obras e se comprometeu a fazer de tudo para atender às reivindicações dos comerciantes que pedem socorro diante do caso.

Coronel David também irá a Brasília no dia 25 se reunir com Jair Bolsonaro (PSL), e se colocou à disposição para tratar do assunto com o presidente da República, a ideia e debater sobre a demanda e trazer soluções pontuais para este caso. “Estou sensibilizado com tudo que está acontecendo e vou continuar acompanhando a luta desses comerciantes, para que juntos possamos fazer uma Campo Grande melhor para todos”, concluiu o parlamentar.

