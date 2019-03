Av. Bandeirantes e mais três bairros serão recapeados

A Prefeitura oficializou o recapeamento da Avenida Bandeirantes e mais três bairros. As obras começam na próxima quinzena nos bairros Jardim Anache, Residencial Belinatti, Complexo José Tavares, região do Bairro Nova Lima.

A confirmação veio após o prefeito Marquinhos Trad oficializar que irá assinar na próxima semana, as ordens de serviço de quatro frentes de obras, investimento de quase R$ 40 milhões, de recursos do PAC e contrapartida do Governo do Estado.

O recapeamento da Avenida Bandeirantes terá um novo pavimento ao longo dos seus quase quatro quilômetros de extensão. A Águas Guariroba iniciou a implantação de 42 quilômetros da rede para atender a região do Anache e José Tavares. Funcionários da Equipe Engenharia estão fazendo a sondagem do solo, uma espécie de prospecção para

No chamado Complexo José Tavares, que abrange a parte alta do Nova Lima, a partir da Rua Jerônimo de Albuquerque, o asfalto beneficiará vários residenciais construídos nesta região.

O projeto prevê implantação de 4,3 km de drenagem, 14,12 quilômetros de pavimentação, 3,6 km de recapeamento, abrangendo ruas como o trecho final da Avenida Zulmira Borba, onde será a continuidade da duplicação a partir da Rua Jerônimo de Albuquerque.

O trecho inicial, a partir da Avenida Cônsul Assaf Trad, foi executado dentro do Nova Lima etapa A. Também será refeito o asfalto das ruas Rosa Maria Lopes e Santo Augusto.

No Jardim Anache, está programada a implantação de 2,5 quilômetros de drenagem; 11 quilômetros de pavimentação, 4,6 km de recapeamento, além de calçadas. Entre as vias que terão o pavimento refeito está a Rua Lino Villacha, principal acesso ao Hospital São Julião, para quem chega pela Avenida Cônsul Assaf Trad.

Também serão recapeadas ruas como a Francisco Pereira Coutinho, Farid Jorge, Hanna Anache e Elias Chacha, que receberá drenagem num trecho de 300 metros, para escoamento das águas pluviais no Córrego Botas.

A Rua Francisco Pereira, que começa no Anache e se estende até o prolongamento da Rua Marques de Herval (o corredor do Nova Lima), atravessa vários conjuntos habitacionais da região. A via será asfaltada no trecho ainda não pavimentado, após a Avenida Zulmira Borba.

Em outro extremo da cidade, na região urbana do Imbirussu, será concluída a pavimentação do Residencial Belinatti, obra interrompida há cinco anos. O projeto contempla também o recapeamento de um trecho da Avenida Wanderley Pavão (da Avenida Julio de Castilho até o cruzamento com a Avenida Professor J. Barbosa Rodrigues). Essa avenida é o principal acesso ao Jardim Aeroporto.

