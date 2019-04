"Café com Negócios" acontece na próxima segunda-feira

Em sua vigéssima edição, o projeto "Café com negócios – Sabor, conhecimento e Networking" chega com novidades e traz o palestrante Rodrigo Stoqui, que apresentará suas estratégias de vendas e operações na Pipedrive Brasil.

Rodrigo será uma das principais atrações e apresentará a palestra “Como aumentar a produtividade do seu departamento de vendas”. O palestrante explicará um pouco sobre a Pipedrive e como funciona dentro dos negócios.

O Pipedrive é uma ferramenta que auxilia na otimização de equipes, gerenciando processos de vendas complexos e longos.

O projeto

O "Café com Negócios" foi uma idéia do empreendedor Dijan Barros, com o intuito de reunir empresários locais incentivando o networking, a troca de conhecimentos e a experiência.

O evento esse ano será realizado na Doces Momentos e terá o custo de R$ 30,00. As vagas são limitadas e os ingressos podem ser adquiridos através do link.

