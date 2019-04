Marquinhos tem 47% de ótimo/bom, segundo o Ipems

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, foi bem avaliado pela população campo-grandense, conforme divulgado pelo Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul (Ipems). De acordo com o levantamento, o chefe do Executivo agrada 47% dos que foram ouvidos, pois esse é o percentual daqueles que o consideram ótimo ou bom.

O Ipems realizou a análise entre os dias 3 e 6 deste mês e ouviu 400 pessoas das sete regiões de Campo Grande. De acordo com a pesquisa, a soma dos números de ótimo e bom alcança um total de 47,63%; já os que avaliam como regular é de 38,14%, e os que desaprovam a gestão somam 14,24%.

Nota - A pesquisa, originalmente, dividia os regulares entre aprovação e desaprovação. O JD1 Notícias, no entanto, desconsidera essa divisão em suas análises de pesquisas.

No centro, prefeitura tem melhor desempenho

O melhor desempenho da prefeitura municipal, segundo o Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul, acontece no centro da cidade. Lá, Marquinhos é visto como ótimo ou bom por 53,91% da população. O pior momento do alcaide, segundo o instituto, é na região urbana do Lagoa, com 42,47% de bom e ótimo, o que já representa um bom percentual.

Apesar de a pesquisa ter itens regular de aprovação e de desaprovação, o JD1 Notícias não os utilizam em suas publicações e analisa todos os possíveis regulares como um só.

