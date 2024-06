Motociclista morre horas depois de sofrer acidente enquanto saia do serviço em MS

Eder Rocha Vilharga, de 30 anos, morreu ao sofrer um grave acidente na saída do serviço durante o começo da noite de segunda-feira (3), no Km 456 da BR-060, em Sidrolândia.

Conforme o boletim de ocorrência, ele estava saindo do frigorifico, em uma moto Honda Twister, quando colidiu contra um homem que estava passando de bicicleta. Por conta da batida, Eder perdeu o controle do veículo e caiu no chão.

A namorada da vítima foi avisada pelo patrão de Eder, dizendo ainda que o rapaz havia sido socorrido e levado para hospital de Sidrolândia. Porém, devido a gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Horas depois, já na madrugada desta terça-feira (4), o motociclista faleceu no hospital. A namorada de Eder informou ainda, durante o registro policial, que a moto da vítima foi removida da cena do acidente por uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

