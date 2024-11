Motorista alcoolizado bate Corolla, derruba poste e foge em Campo Grande

Um motorista, ainda não identificado, fugiu após causar um grave acidente e durante a madrugada deste sábado (9), na Rua General Nepomuceno Costa, próximo a Avenida Duque de Caxias, na Vila Alba, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, o condutor estava em um Toyota Corolla seguindo no sentido sul/norte, quando perdeu o controle de direção e acabou colidindo violentamente contra um poste de energia elétrica.

Com o impacto, a armação de concreto foi arrancada. Por conta disso, outro poste da região foi danificado. As equipes da Energisa estão no local fazendo os levantamentos para reparo, dando como previsão de retorno o fornecimento de energia apenas as 14h.

Depois de bater, o motorista que estava usando uma pulseirinha de festa e com um forte odor etílico, fugiu do local abandonando o carro. O Corolla foi removido pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e levado para o pátio do Detran-MS.

O caso deve ser investigado pelas autoridades para identificar o condutor e responsabiliza-lo.

