Motorista fica ferido após pneu estourar e carro capotar várias vezes em Aquidauana

Homem, de 40 anos, precisou ser socorrido depois que o carro que ele conduzia capotou várias vezes na MS-450, em um trecho conhecido como ‘Curva da Morte’, em Aquidauana. O acidente aconteceu durante a tarde de sábado (20).

Conforme as informações do site A Princesinha News, o Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até o local. Ao chegar, encontrou o motorista sentado do lado de fora, encostado no veículo.

Ele teria perdido o controle de direção após um dos pneus do carro estourar, vindo a capotar o carro várias vezes, parando com as rodas para cima, às margens da rodovia. O homem teve uma fratura na clavícula direita.

Ainda segundo o site, o motorista estava voltando de Camisão, onde trabalha, para casa. A "curva da morte" é um ponto conhecido pelos moradores da região por registrar diversos acidentes graves, incluindo fatalidades.

