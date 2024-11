Motorista morre preso às ferragens após bater carro em ônibus na BR-262

Samuel Nunes Rocha Neto, de 26 anos, morreu durante um grave acidente de trânsito ocorrido na noite de terça-feira (26), na BR 262, nas proximidades do km 25, em Três Lagoas. O rapaz era morador de Aparecida do Taboado.

Conforme as informações policiais, Samuel era motorista de um Chevrolet Corsa Classic quando, por motivos ainda desconhecidos, acabou invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente contra um ônibus interestadual, que seguia em direção a Três Lagoas.

Por conta do forte impacto, o veículo rodou na pista, parando no acostamento e deixando o condutor preso às ferragens. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local do acidente, Samuel já estava sem sinais vitais.

Por seu corpo ter ficado preso, as equipes do 5º GBM (Grupo de Bombeiros Militar) precisou ser acionado para fazer a remoção. A área do acidente foi isolada pela PRF até a chegada da Polícia Civil e da perícia, que realizaram os procedimentos necessários para investigar as circunstâncias do ocorrido.

As autoridades agora buscam esclarecer o motivo que levou o veículo a invadir a pista contrária.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também