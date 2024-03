Mulher é atacada por pitbull enquanto varria o quintal de casa no Jardim Anache

Uma mulher, de 56 anos, foi atacada por um pitbull durante o começo da manhã desta segunda-feira (18), enquanto varria o quintal de casa no bairro Jardim Anache, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço, pois o animal estava solto na rua. A filha da vítima contou que era por volta das 6h40, quando a mulher estava varrendo a frente da casa. Em determinado momento, ela foi atacada e arrastada pelo cachorro.

Por conta do ataque, ela teve ferimentos no braço direito, punho e no lado esquerdo do rosto. Um parente da vítima, com a ajuda dos militares, conseguiram acuar o animal e prende-lo de volta em sua residência, trancando o portão.

Enquanto a ocorrência era atendida, o dono do pitbull apareceu dizendo que havia passado a noite na casa da sua namorada. Por não estar no imóvel, pediu para seu pai ir alimentar o cachorro, por isso acredita que ele tenha esquecido de trancar o portão, facilitando a fuga.

Como o animal estava muito nervoso e agressivo, foi necessário acionar uma equipe do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) para conte-lo.

A vítima foi socorrida para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Nova Bahia, onde ficou em observação médica.

O caso acabou sendo registrado como lesão corporal culposa e omissão de cautela na guarda ou condução de animais, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

