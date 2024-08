Mulher leva socos e rasteira do ex por começar um novo relacionamento na Capital

Mulher, que não teve o nome divulgado, procurou a DEAM (Delegacia Especializada de Proteção à Mulher), após apanhar do ex-companheiro ao contar para ele que estava em um novo relacionamento. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (15), no Jardim Batistão, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima detalhou que está separada há 7 meses do homem. Porém, durante a noite de ontem, os dois acabaram se encontrando na rua enquanto ela voltava para casa.

Como a conversa estava boa e amigável, ela não ligou que o ex comprou algumas cervejas para beberem juntos na casa dela. No entanto, durante a noite, a vítima acabou contando que está em um novo relacionamento.

O fato irritou o homem, que não aceita o fim do casamento e ficou com ciúmes da ex. Os dois começaram a brigar, momento em que o autor desferiu socos e empurrões na vítima, fazendo-a cair no chão. Ao tentar levantar, a mulher levou uma rasteira, fazendo com que ela caísse novamente.

Depois das agressões, o autor fugiu correndo do local antes da Polícia Militar chegar. Para os policiais, a mulher relatou já ter solicitado medidas protetivas contra o ex, mas ele nunca chegou a ser intimado pela justiça.

O caso foi registrado na delegacia como lesão corporal, se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.

