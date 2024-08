Mulher morre ao bater bicicleta elétrica contra carro em Dourados

Uma mulher identificada como Marta Rodrigues de Jesus Gomes, de 58 anos, morreu após um acidente fatal na rua Leonardo Moraes, no bairro Bonanza em Dourados.

De acordo com o Dourados Agora, Marta conduzia uma bicicleta elétrica, acompanhada da neta de 14 anos quando colidiu contra um carro na quarta-feira (7). Ela chegou a ser socorrida para o Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na sexta-feira (9)

Não há informação sobre o estado de saúde da adolescente. As dinâmica e as causas do acidente serão investigados pela polícia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também