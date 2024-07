Mulher morre ao ser atropelada por ônibus enquanto estava deitada no meio da Guaicurus

Geisebel Pereira Mendes, de 42 anos, morreu ao ser atropelada por um ônibus durante a noite de sexta-feira (19), na Avenida Guaicurus, região do Jardim Nashiville, em Campo Grande. Ela estava deitada na pista quando o acidente aconteceu.

Conforme o boletim de ocorrência, o condutor narrou que estava seguindo atrás de uma moto, quando viu o motociclista fazendo uma manobra para desviar de algo na rua. Acreditando ser apenas um pedaço de papelão, ele seguiu normalmente. Porém, ao se aproximar, o motorista percebeu que era uma pessoa deitada no meio da pista.

Ele narrou que chegou a tentar frear o veículo, mas devido a velocidade não conseguiu evitar a colisão. O motorista chegou a acionar as equipes de socorro, mas Geisebel faleceu no local do acidente.

A Polícia Militar esteve no local, sendo que o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que teve resultado negativo para o uso de bebidas alcoólicas. Algumas testemunhas, que presenciaram o acidente, afirmaram que a mulher realmente estava deitada no meio da rua quando foi atropelada.

Diante da situação, o motorista e as testemunhas foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

