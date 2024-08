Ocupantes de veículos escapam da morte após acidente grave na BR-163

Um acidente grave, envolvendo três veículos entre as cidades de Campo Grande e Nova Andradina na BR-163, deixou algumas pessoas levemente feridas durante a noite de quinta-feira (8).

Conforme as informações do site Alvorada Informa, a colisão envolveu uma Mitsubishi/L-200 Triton de cor branca, um Volkswagen T-Cross e uma Chevrolet S-10, na curva conhecida como do "Adelino", trecho perigoso da rodovia.

As equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da CCR MSVia foram acionadas, fazendo o controle do trânsito na região pois foi preciso bloquear o tráfego nos dois sentidos da via.

Apesar da destruição causada na colisão, todos os ocupantes dos veículos foram socorridos sem ferimentos graves. O número de vítimas não chegou a ser informado para a reportagem do site local. Todos acabaram sendo levados para hospitais da região.

