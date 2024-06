Pai joga a filha de 1 mês de barranco para se vingar da companheira durante briga

Homem, de 35 anos, foi preso em flagrante após jogar a própria filha, uma bebê de 1 mês de vida, de um barranco com mais de 10 metros de altura, o trevo de Paraju, no Centro da cidade de Marechal Floriano, no Espírito Santo.

O crime ocorreu no dia 30 de maio, mas a conclusão da tentativa de homicídio foi divulgada nesta sexta-feira (7). Segundo a Polícia Civil, a morte da criança foi evitada porque uma pessoa ouviu o choro do bebê, desceu o local escuro e fez o resgate da menina.

As investigações apontaram que o casal estava sob efeito de bebidas alcoólicas e, durante a discussão, o pai arrancou a bebê dos braços da mãe e a atirou no barranco, em meio à mata fechada.

O delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano, Luciano Paulino, explicou que após jogar a menina, o pai abandonou o local, deixando a criança para morrer.

“A morte da criança só foi evitada pelo socorro de uma testemunha que, ao ouvir o choro, desceu pelo barranco na escuridão, encontrando e resgatando a bebê”, disse o delegado ao g1.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo a criança e a mãe. A menina tinha lesão no rosto e não apresentava estar em estado grave.

O caso foi inicialmente atendido pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), que encontrou o pai da criança e o encaminhou o suspeito à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. O homem preso e autuado em flagrante por crime de abandono de incapaz. Porém, a tipificação do crime foi alterada para tentativa de homicídio triplamente qualificado, considerando o ato como desprezível, cruel e que impossibilitou a defesa da vítima.

Segundo a polícia, o pai da criança teve em flagrante convertida para preventiva e a conclusão do inquérito foi encaminhado á Justiça.

