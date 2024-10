Passageira cai de mototáxi e piloto segue viagem em MS

Uma mulher, de 40 anos, precisou ser socorrida após cair da garupa de uma moto durante a manhã de terça-feira (29), na estrada do Pequi, em Aquidauana. O mototáxi em que ela estava fugiu do local.

Conforme as informações do site O Pantaneiro, a vítima estava seguindo para um destino quando acabou caindo do veículo. O mototaxista não parou ou voltou para ajudá-la, a deixando no meio da estrada.

Na ocasião, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado. Quando as equipes chegaram ao local, viram a mulher sendo transportada em uma caminhonete. A vítima estava consciente e orientada, com suspeita de fratura no membro superior esquerdo, entorse no membro inferior esquerdo e escoriações no membro superior direito.

A guarnição realizou as medidas de primeiros socorros no local e a transportou até o Pronto Socorro, onde ficou sob cuidados médicos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também