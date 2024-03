Pedreiro Ã© morto a tiros apÃ³s ameaÃ§ar policial penal aposentado

Um pedreiro de 47 anos foi morto a tiros, na tarde de sexta-feira (15), em Ponta Porã, após cobrar um policial penal aposentado por obras que havia realizado na residência do atirador. Ele afirmou que agiu em legítima defesa.

Segundo o portal Dourados News, uma equipe da Polícia Militar foi acionada, por volta das 14h, para atender um chamado. Ao chegarem no local, se depararam com a vítima já sem sinais vitais, na frente da residência.

Testemunhas disseram à polícia que o dono da residência havia se recusado a pagar pelo trabalho feito, e que horas depois, a vítima voltou com um facão na mão, dando início a uma nova discussão.

O dono da residência pediu para que o pedreiro retirasse suas ferramentas do local, o que o deixou nervoso. O policial aposentado afirmou que o pedreiro empunhou o facão a fim de acertá-lo com um golpe, momento em que ele sacou sua arma e realizou três disparos contra a vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constou a morte do pedreiro. O caso foi registrado como morte a esclarecer na 2ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã e segue sendo investigado.

