Polícia Civil apreende moto adulterada em Campo Grande

O Grupo de Operações e Investigações (GOI), apreendeu uma motocicleta com indícios de adulteração de sinal identificador, no último domingo (11), no bairro Guanandi, em Campo Grande.

Um homem de 34 anos estava na posse do veículo e foi preso em flagrante. Os investigadores receberam uma informação de que havia um veículo Yamaha/Factor, na cor vermelha, com suspeita de adulteração de sinal identificador.

Uma equipe se deslocou até o endereço, onde o suspeito disse que comprou a motocicleta em uma rede social, há cerca de um ano. O homem foi conduzido para a DEPAC CEPOL, e a moto foi levada para a DEFURV.

