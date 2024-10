Polícia Federal e GAECO deflagraram operação em Ivinhema

Equipes da Polícia Federal e do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) Ministério Público de Mato Grosso do Sul, deflagraram uma operação durante as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (30), no município de Ivinhema.

Conforme o site local, Nova News, os agentes usaram viaturas descaracterizadas para ir em diversos endereços na cidade cumprindo mandados de busca e apreensão.

Como os órgãos ainda não emitiram nota sobre a operação, a motivação e o teor dos mandados ainda não foram revelados. O caso segue sendo apurado.

