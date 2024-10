Polícia investiga se homem encontrado morto foi sequestrado antes de crime na Capital

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Homem é morto e desovado em estrada vicinal de Campo Grande

A Polícia Civil de Campo Grande está investigando a possibilidade do homem, ainda não identificado, encontrado morto em uma estrada vicinal próximo a BR-262, ter sido sequestrado antes de ser assassinado e ter o corpo desovado na região, na tarde desta quarta-feira (9).

Segundo consta no boletim de ocorrência, enquanto a polícia trabalhava no local do crime, houve a informação de que 90 minutos antes do homicídio, o homem teria sido sequestrado no Jardim Noroeste.

Contudo, as autoridades pregam cautela nesse aspecto, já que não houve familiares ou testemunhas que possa confirmar a versão apresentada para os policiais.

Ainda conforme o registro, a vítima apresentava perfurações por tiro no ombro e no tórax, ambos do lado direito. Até o momento, não há suspeitos ou informações que levem a motivação do crime.

A investigação estará a cargo da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa).

O registro foi feito como homicídio simples.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Homem é morto e desovado em estrada vicinal de Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também