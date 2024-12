Preso por roubo, ladrão é encontrado morto em cela da delegacia de Corumbá

Homem, de 27 anos, que havia sido preso por roubo foi encontrado sem sinais vitais em uma das celas da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, na quinta-feira (12).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Diário Corumbaense, o homem teria abordado e roubado um homem na Rua Gonçalves Dias, levando o celular dele. O dono do aparelho, com a ajuda de motociclista, seguiu o indivíduo, que quando percebeu, rapidamente retirou um facão da cintura e foi para cima dos dois.

Neste momento, ele foi rendido e populares ajudaram na ação, amarrando-o com um fio até a chegada da Polícia Militar. O homem foi levado para a delegacia e, na chegada, não quis sair do compartimento de presos da viatura, se mostrando agitado e falando que estava com medo de ser morto, mas não disse quem faria isso.

A equipe percebeu que uma das mãos sangrava e o homem foi levado para o pronto-socorro, onde levou alguns pontos no dedo da mão direita e apresentava ferimento no braço esquerdo. Após atendimento, os policiais retornaram para a delegacia com o autor, que continuava falando coisas sem sentido, aparentando estar sob efeito de drogas.

Ainda segundo o site, ele teria ficado sozinho na cela, sendo encontrado pouco tempo depois, pendurado com a própria camiseta. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, constatando a morte do rapaz.

A Perícia Científica realizou os levantamentos necessários e quatro presos que estavam em outras duas celas, devem ser ouvidos sobre o caso.

