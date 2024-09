PRF faz a maior apreensão de maconha do ano na MS-156

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na tarde desta sexta-feira (27), na MS-156, em Amambai, a apreensão de uma carga de aproximadamente 28 toneladas de maconha, a maior já registrada no ano.

A ação ocorreu no âmbito de investigações sobre roubo de cargas, realizadas em conjunto com o SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Dourados.

Durante vistoria no compartimento de carga de uma carreta, que era dirigida pelo caminhoneiro Paulo César Portiel, de 47 anos, natural de Santa Catarina, os policiais encontraram 28.280 kg de maconha escondida em meio ao carregamento de milho.

Aos policiais, o homem contou que pegou a droga em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, onde a droga foi escondida junto da carga lícita. O destino final seria uma cidade no interior do Rio Grande do Sul.

Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O prejuízo estimado é de R$ 25 milhões ao crime organizado.

