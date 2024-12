Rapaz é esfaqueado após brigar com desafeto no Itamaracá

Rapaz, de 31 anos, foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, logo após ser esfaqueado durante uma briga com um desafeto, no Jardim Itamaracá, na madrugada desta quinta-feira (5).

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma testemunha acionou a Polícia Militar ao ver a vítima caída na rua e com um ferimento possivelmente provocado por um golpe de faca.

Quando os militares chegaram no local, conversaram com o rapaz e ele relatou ter se envolvido em uma briga com um indivíduo e que levou uma facada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para a unidade hospitalar.

A DHPP (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios e Proteção à Pessoa) também esteve no hospital para coletar mais informações sobre o suspeito, quando a vítima conseguiu dizer ao menos, o endereço de onde residia.

O caso é tratado como lesão corporal dolosa.

