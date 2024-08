Recém liberto, 'ex-presidiário' é detido após violar medida protetiva na Capital

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada, na noite desta sexta-feira (23), para atender uma ocorrência na Moreninhas após Cícero Donizete Albertini, recém liberto do sistema prisional, violar uma medida protetiva em seu nome.

Segundo o boletim de ocorrência, a GCM foi acionada por um vizinho e, ao chegarem no local, foram recebidos por um vizinho que encaminhou os policiais para a residência de Cícero, que questionado, relatou aos policiais que havia deixado o sistema prisional na quinta-feira (22).

Aos policiais, o homem detalhou que uma mulher, identificada como Laura, tem uma medida protetiva contra seu nome.

Ao procurarem a mulher, os policiais foram informados que Cícero chegou à residência dela a xingando e muito descontrolado, a chamando de “vagabunda” e afirmando que ela “tinha outro macho” enquanto ele estava preso.

Tendo conhecimento das informações em questão, Cícero foi informado pelos guardas que seria encaminhado até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para prestar esclarecimentos, momento em que ele começou a xingar os membros da Guarda.

“Seus vagabundos, arrombados, vai trabalhar seus cuzão (SIC)”, disse Cícero, segundo o boletim de ocorrência.

Conduzido até a DEAM sem algemas, foi necessário o uso delas na delegacia especializada para garantir a integridade física do autor e da equipe da GCM.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também