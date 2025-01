'Rosto está irreconhecível', diz polícia sobre morte de haitiano na Mata do Jacinto

O haitiano Mardoche Borgelin, de 35 anos, brutalmente assassinado na noite desta quarta-feira (8), na Mata do Jacinto, ficou com o rosto completamente irreconhecível, após sofrer as agressões de várias pessoas em uma vila de casas. Pelo menos duas pessoas foram presas pela Polícia Militar.

A informação foi concedida pela própria PM, que ainda detalhou que os agressores utilizaram pedaços de pau, pedras e até uma barra de ferro para espancar o homem até a morte. "O rosto está irreconhecível", disse o capitão da PM, que atuou na ocorrência.

Além das duas pessoas detidas como suspeitas pelo crime, três testemunhas foram levadas para a delegacia para esclarecimentos, ondem devem ajudar na elucidação ou até mesmo serem detidas por participação, a depender dos depoimentos delas na delegacia.

Conforme noticiado anteriormente, a situação envolvendo o haitiano começou em um bar por volta das 15h da tarde, no entanto, a confusão teria cessado, contudo, voltou a acontecer cerca de duas horas mais tarde, por volta das 17h, quando a vítima passou a discutir com os desafetos na vila de casas.

Testemunhas relataram que várias pessoas estavam no local e passaram a agredir o haitiano, que não resistiu e teve a morte praticamente instantânea. O corpo, no entanto, foi encontrado na frente das residências.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para realizar todos os trabalhos de praxe. O caso deve ser registrado como homicídio qualificado.

