Suspeito de agredir a própria mãe é preso pela GCM na Vila Marli

Homem, que não teve a idade revelada, foi preso em flagrante por equipe da Guarda Civil Metropolitana, durante a noite deste domingo (8), após ser visto agredindo a própria mãe na residência, na Vila Marli, em Campo Grande.

Segundo divulgado, o suspeito chegou a ser tirado do local com auxílio de alguns moradores e fugiu proferindo ameaças de morte a todas as pessoas. Porém, retornou para o local e os ânimos se exaltaram na residência, já que havia a presença de demais populares.

Aproveitando a distração dos populares, o indivíduo fugiu novamente, mas a GCM já havia sido informada sobre o caso e foi relatado que o suspeito estava na rua de cima.

Ele foi encontrado e detido pelos guardas, precisando ser contido e algemado, pois estava alterado e proferindo ameaça contra os guardas.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia para o registro da ocorrência.

