Suspeito de estuprar a filha desde os 10 anos é preso em Três Lagoas

Homem, de 48 anos, foi preso durante a tarde da última sexta-feira (15), pela suspeita na prática do crime de estupro de vulnerável, em Três Lagoas. Ele teria abusado da filha desde que ela tinha 10 anos de idade.

Conforme as informações policiais, no ano de 2016, a vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Nova Alvorada do Sul e narrou o ocorrido, afirmando que quando sua mãe saía da residência, seu pai praticava atos sexuais contra ela, e depois a ameaçava de agressões físicas, caso ela contasse para alguém o que estava acontecendo.

Os abusos aconteceram por cerca de cinco anos. Diante dos fatos, as autoridades passaram a fazer as investigações dos fatos, mas o homem fugiu do local. Porém, esta semana, as autoridades receberam a informação de que ele estaria morando na cidade de Três Lagoas.

Foi solicitado apoio local e equipes SIG (Seção de Investigação Geral) e NRI (Núcleo Regional de Inteligência) da Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, que conseguiram levantar o endereço comercial do indivíduo, onde ele foi preso.

