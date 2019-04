Trabalhador morre ao ter cabeça esmagada enquanto consertava máquina

Graziella Almeida com Dourados News

Rosivaldo Pereira Alves, 41 anos, morreu enquanto fazia o conserto de uma máquina de embalagens, nesta segunda-feira (1º), em Dourados. O acidente aconteceu na fábrica de embalagens Inflex, onde o trabalhador teve a cabeça esmagada, após colegas de trabalho ligarem o equipamento.

Segundo informações do site Dourados News, Rosivaldo teria tentado prestar assistência técnica acompanhado de outro funcionário, mas por descuido esqueceu de avisar os outros colegas de trabalho, que também foram conferir a falha no equipamento. Ao ligarem a máquina, o homem foi prensado e acabou morrendo no local.

Os funcionários afirmaram não saber que o colega estava fazendo o conserto da máquina e como o equipamento tem um ruído muito alto, eles precisam fazer uso de abafadores de som.

Rosivaldo trabalha há 10 anos na empresa e atuava no departamento de impressão de embalagens plásticas.

