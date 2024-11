Trio agride homem a pauladas para roubar moto em Corumbá

Homem, de 36 anos, precisou ser socorrido após ser agredido durante um roubo ocorrido na madrugada de segunda-feira (25), na Avenida Nossa Senhora da Candelária, em Corumbá.

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, a vítima estava andando pela avenida quando foi abordado por três bandidos. Depois de anunciar o assalto, eles agrediram o homem a pauladas na região da cabeça e no antebraço.

Por conta das agressões, a vítima ficou inconsciente e teve a moto, uma Yamaha Factor YBR125, levada pelo grupo.

Depois de recobrar a consciência, ele procurou a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde registrou o caso.

