Turista do Paraná morreu ao ser atingido por hélice de barco no Pantanal

O homem que morreu durante um acidente de barco na região de Porto Índio, no Pantanal, era um turista do estado do Paraná, que estava viajando com amigos para pescar na área. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (3).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo Diário Corumbaense, as vítimas são da cidade de Cascavel e estavam pela região desde o final de semana, em um barco de turismo.

Enquanto se deslocavam pelo rio Paraguai, o barco teria batido em uma pedra e virado, jogando todos na água. Por conta disso, um dos homens foi atingido pelo motor da embarcação, falecendo ainda no local.

O outro turista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em um helicóptero da PRF (Polícia Rodoviária Federal), consciente e orientado, ele tinha cortes no nariz, boca, na axila do braço direito e ainda suspeita de fratura no tórax, além de escoriações.

O piloteiro, apesar de não ter ferimentos pelo corpo, ficou em estado de choque após o acidente. Ainda segundo o site, ele também foi socorrido pelo helicóptero. Os dois foram levados para uma unidade de saúde.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia foram até o local para fazer os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Pouca água – O nível do rio Paraguai está muito baixo e nessa parte mais ao norte de Corumbá formam-se muitos bancos de areia e a região da baía da Gaíva/Amolar tem muitas pedras que nem sempre estão visíveis.

