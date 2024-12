Vereador eleito é alvo de operação por compra de votos em Naviraí

Um vereador, que foi escolhido pelo povo durante as eleições municipais de 2024, foi alvo da Polícia Federal durante a manhã dessa quarta-feira (11), em Naviraí. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Eleitoral no âmbito de investigações que apuram suposta corrupção eleitoral, ou seja, compra de votos.

A operação é desdobramento das investigações iniciadas no dia anterior às eleições, que demonstrou indícios da existência de um esquema de compra de votos por meio de abastecimentos de combustível em nome de um clube esportivo da cidade.

Com o avanço das investigações, os policiais identificaram outros intermediadores do esquema criminoso, que envolvia não apenas o fornecimento de combustíveis, que representou um aumento de mais de 1.000% em relação à média de gastos normais do clube de futebol, mas também atuação logística no transporte de eleitores no dia das eleições, o fornecimento de falsos atestados médicos e benefícios em dinheiro para eleitores e intermediadores.

A compra de votos compromete gravemente o processo democrático, pois deixa o processo sem igualdade de participação dos candidatos e mina a legitimidade das eleições. Além disso, favorece interesses privados em detrimento do bem coletivo, perpetuando desigualdades e corroendo a confiança pública nas instituições.

