A defesa de Soraya

A senadora Soraya Thronicke se pronunciou sobre a denúncia de suposto envolvimento em um esquema de extorsão de empresários do setor das apostas na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets.

Ao JD1, a senadora confirmou que tem conhecimento do “envolvimento de parlamentares e seus familiares em esquemas ilícitos” dentro da CPI.

“Tem muito interesse deles, interesse econômico, tem gente ali criminosa, esses senadores e esse senador não assinaram a CPI, não queriam a abertura dela [...], porém ele é membro, senadores que não assinaram e são membros, alguns estão em defesa de causas pessoais, familiares e de amigos”, disse Soraya.

A senadora comentou que sabe dos parlamentares envolvidos no esquema criminoso, e que as denúncias já foram encaminhadas ao Diretor-Geral da Polícia Federal (PF). Ela ainda revela que irá processar Ciro Nogueira por calúnia. “Vou processa-lo e continuarei firme na investigação. O que querem é acabar com a CPI, e não irão conseguir”, comentou.

Envolvimento com Sílvio de Assis

Na denúncia, a senadora é acusada de ter envolvimento com o lobista Silvio de Assis, que seria responsável pelas extorsões, o que ela afirma ser mais uma calúnia. “Muita mentira, inclusive que essa pessoa passou o Natal na minha casa ou vice e versa, isso nunca aconteceu, é muita mentira infelizmente”, lamentou.

Além disso, Sandra Barbosa de Assis, irmã de Silvio de Assis, e o genro dele, David Vinicius Orue de Oliveira, estão nomeados no gabinete de Soraya em Brasília.

Em resposta, a parlamentar comentou que eles não são seus familiares, logo “não há nepotismo”, e reforça que eles “trabalham muito, não são fantasmas”.

Confira a nota de esclarecimento da senadora Soraya Thronicke na íntegra:

“Em relação às acusações envolvendo supostas extorsões e pagamento de propina nos bastidores da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, a senadora Soraya Thronicke esclarece que tem recebido denúncias graves e preocupantes sobre o possível envolvimento de parlamentares e seus familiares em esquemas ilícitos, incluindo a realização de lobby para empresários donos de sites de apostas ilegais e influenciadores, com o objetivo de evitar convocações para comparecimento à CPI.

A senadora também afirma que tem sido alvo de ameaças e tentativas de intimidação por parte de alguns colegas senadores. Além disso, existem fortes indícios de que o genro de um senador seja proprietário de uma plataforma especializada em jogos on-line e com sede em um país considerado paraíso fiscal. Há ainda suspeitas de seu envolvimento nos crimes que estão sendo investigados no âmbito da CPI.

Diante dessas situações, a senadora encaminhou as denúncias ao Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Além de formalizar a denúncia à PF, ela pretende processar criminalmente o senador por denunciação caluniosa, calúnia e difamação, além de reparação na esfera cível, em razão da ofensa à sua honra. A senadora também já colocou à disposição a quebra de seus sigilos bancários, fiscais, telemáticos e qualquer outra informação que a Polícia Federal julgar relevante para as investigações.

A senadora Soraya Thronicke entende que os ataques à sua reputação refletem o desespero de alguns parlamentares, especialmente por ela exercer o papel de relatora da CPI e atuar de forma combativa, com integridade, seriedade e honra — princípios que têm norteado seus seis anos de mandato no Senado Federal.

Quanto a outras denúncias, a senadora esclarece que não tem conhecimento a respeito e reforça que os responsáveis por tais acusações devem apresentar explicações diretamente à Polícia Federal.”

