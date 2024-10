Adriane ampliar videomonitoramento e bases da Guarda nos bairros

O reforço da segurança pública é um dos pilares da campanha da prefeita Adriane Lopes (PP), que vai instalar câmeras de monitoramento nos bairros, além de reforçar as entradas e saídas de Campo Grande.

Adriane também pretende integrar o uso de drones e expandir as bases da Guarda Civil Metropolitana (GCM) em todas as regiões. “Queremos estabelecer parcerias e ampliar o número de câmeras de videomonitoramento em vias públicas, especialmente nas áreas com maior incidência de crimes”, destaca Adriane. Sob sua gestão, já foram instaladas 150 câmeras na região central, muitas com reconhecimento facial, tecnologia que se mostrou crucial no combate à criminalidade.

A prefeita projeta a criação de um Centro de Formação Técnica para a GCM, com estrutura de estande de tiro, salas de aula e câmaras técnicas. O novo centro permitirá uma capacitação dos guardas, com foco em ações de inteligência e técnicas defensivas. Além disso, a gestão vai elaborar o Código Disciplinar e de Ética da GCM e o Manual de Procedimento Operacional Padrão.

A segurança orientada por problemas também será aplicada, em colaboração com a comunidade, integrando os esforços das demais áreas da administração municipal.

