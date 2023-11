Adriane fará reforma do secretariado

A prefeita da Capital, Adriane Lopes, deve antecipar mudanças em sua equipe, e algumas vão acontecer logo. Pesquisas que foram apresentadas à chefe do Executivo Municipal por membros de seu partido o PP, anteciparam o que só aconteceria em 2024.

A primeira troca será logo e colocará um 'medalhão', Marcelo Miglioli, na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos da Capital, tida como deficiente.

Outra pasta que será alvo de mudanças será a Saúde, onde o vereador Sandro Benitez só tem recebido uma linha de adjetivos, e são todos críticos. A combinação com a proximidade das eleições deve tirar também da Prefeitura, o secretário de governo João Rocha e o de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Adelaido Luiz Vila. Haverá resistências no Paço Municipal, mas a cabeça da secretária de Finanças e Planejamento, Márcia Hokama também foi pedida à prefeita.

Odilon Júnior é outro nome que tem sua saída praticamente definida. Ele é o diretor-presidente Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), e sai para ser candidato. As mudanças devem acontecer todas ainda este ano, e 2024 começa com novos quadros dirigentes, que terão a missão de dar agilidade à administração e viabilizar a reeleição de Adriane.

